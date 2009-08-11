Листья черники лечат гепатит С

Составы, найденные в листьях черники, помогут победить гепатит С – инфекционное заболевание печени, затрагивающее здоровье 200 млн. человек в мире, чреватое циррозом и раком. В настоящее время вакцины против данного вируса не существует, а комбинация различных медикаментов дает только 60% успеха терапии и создаёт риски тяжелых побочных эффектов.

Как показали результаты исследований японских учёных, вещества в чернике эффективно блокируют действие вируса гепатита С. В поисках лучшего средства против заболевания, врачи Университета Миядзаки провели обследование населения одноименной префектуры на юге Японии, где зафиксирована высокая распространённость гепатита С. Биологи рассмотрели около 300 различных продуктов, чтобы найти соединения, потенциально способные подавить вирусную активность.

Клиницисты полагают, что вирус гепатита С локализуется в печени и может пройти около 20 или более лет, пока болезнь будет выявлена у пациента, в организме которого она всё это время прогрессирует. Но вещества в листьях черники помогают замедлить или вовсе остановить прогрессию инфекционного поражения печени, говорят медики. Предполагается, что ягода является реальным кандидатом для разработки лекарства против гепатита С благодаря содержанию вещества проантоциандина – полифенола, схожего по своим полезным свойствам с составами, найденными в винограде. Хотя проантоциандин может быть вредным, эксперты утверждают, что для защиты от вируса его концентрация будет в 100 раз меньше токсичного порога.

ami-tass.ru