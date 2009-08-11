Запорожье: распространяли наркотические медпрепараты

В результате проведения спецоперации сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области обезвредили преступную группу с признаками организованности, члены которой на протяжении года занимались незаконным приобретением и сбытом в особо крупных размерах медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие наркотические вещества и прекурсоры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав преступной группы входили шестеро жителей города Запорожье и области. По словам начальника областного УБОП Константина АНТОНОВА, злоумышленники наладили четкую схему поставок, хранения и сбыта наркотических препаратов. «В частности, один из них был поставщиком, второй посредником, двое организовывали места хранения «товара», а двое его сбывали на территории Запорожье и области» - сообщил он. Как установлено, основным потребителем наркотаблеток была молодежь в возрасте до 25 лет.

В ходе документирования преступной деятельности фигурантов было проведено 15 контрольных и оперативных закупок опасных таблеток, и по материалам работников спецподразделения БОП Следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 2. ст. 311 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения санкционированных обысков у наркоторговцев изъято более 41 тыс. таблеток, капсул и ампул медицинских препаратов «Трайфед», «Терофун», «Пара-трал», «Золдиар», «Трамадол», «Кетамин» общей стоимостью свыше 650 тыс. грн., 2 пистолета травматического действия, 35 тыс. грн. и 2 тыс. долларов США.

Сейчас медпрепараты направлены на экспертизу для установления качества и места их происхождения.

Правоохранители предпринимают все меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к функционированию наркотраффика.