В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.

11 августа на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду.

Последний раз ГУ МЧС Крыма объявляло штормовое предупреждение 7 августа.