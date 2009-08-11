Донецкая область: гибель на воде возросла на 82%!

В Донецкой области с начала текущего года рост случаев гибели людей на воде составил 82% - утонули 170 взрослых и 12 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям ОГА.

Согласно сообщению, анализ гибели людей на водных объектах области показал, что общее количество погибших с начала текущего года (по состоянию на 10 августа) на 82% больше, чем было за тот же период 2008 года. Так, всего на водоемах области погибли 182 человека, из них 170 взрослых и 12 детей, тогда как за аналогичный период 2008 года погибло 100 человек, из них - 91 взрослых и 9 детей.

В ОГА констатировали, что всего в регионе из имеющихся 1784 водоемов (1627 прудов и 157 водохранилищ) безхозными остаются 437 прудов. Как правило, большая часть людей гибнет именно на таких внутренних водоемах, где не созданы элементарные условия для отдыха населения и отсутствуют предупредительные знаки, подчеркнули в областном управлении.