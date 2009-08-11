США, Канада и Мексика будут вместе бороться с гриппом А-H1N1

США, Мексика и Канада будут сотрудничать в вопросах, связанных с распространением гриппа А-H1N1, преодолением всемирного экономического кризиса и изменениями климата.

Как сообщает Gazeta.ru, такое решение было принято по итогам трехстороннего саммита государств Северной Америки.

«В ожидании новой волны заболевания вирусом гриппа H1N1, мы будем увеличивать объемы обмена информацией, разрабатывать меры борьбы с вирусом и проводить совместные исследования», – говорится в заявлении по итогам саммита.