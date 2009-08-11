3-летняя девочка умерла, съев таблетки со свалки

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм привели к гибели ребенка в Курганской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

Умершая 3-летняя девочка проживала в селе Нижнее Куртамышского района области. В ходе проведенной по факту гибели ребенка прокурорской проверки было установлено, что причиной смерти стало отравление препаратом этацизин, предназначенном для лечения аритмии. По данным следственных органов, девочка нашла таблетки этацизина на свалке бытовых отходов, незаконно организованной жителями села.

Для предотвращения подобных случаев прокуратура подготовила и направила в суд заявление, в котором потребовала от муниципальных властей устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требование прокуратуры, и незаконная свалка был ликвидирована.

По результатам проверки в отношении главы совета села Нижнее было возбуждено дело по статье 8.2 Административного кодекса РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

smi.ru