Рыжеволосые более чувствительны к боли

Людям с рыжими волосами требуется большая доза анестезии, так как они более чувствительны к боли - к такому выводу пришли стоматологи и анестезиологи, внимательно изучив статистику жалоб и претензий пациентов, пишет The New York Times.

Исследование показало, что рыжие гораздо более нервно реагируют на необходимость посетить зубного врача - и не спроста. Обычной дозы наркоза им, как правило, недостаточно, и из-за страха перед болью, они в два раза чаще, чем обладатели волос другого цвета, отменяют визит к стоматологу. Причина того, что рыжие более чувствительны к боли кроется в мутации одного из генов.

Этот ген у блондинов, брюнетов и шатенов отвечает за выработку рецептора, реагирующего на вещество, именуемое меланокортин-1, и производство меланина. Однако мутация гена MC1R приводит к тому, что у рыжих вместо него вырабатывается другое вещество, называемое феомеланин.

Именно оно красит волосы в рыжий цвет и делает кожу более светлой. При этом феомеалин относится к группе рецепторов, включающих болевые рецепторы в мозгу, что приводит к повышенной чувствительности организма к боли.

Мутация в генах была обнаружена у 65-ти из 67-и рыжих, принявших участие в эксперименте. При этом сходная мутация была обнаружена у 20 из 77 брюнетов.

Исследование показало, что рыжим, в среднем, требуется на 20% больше обезболивающих, чем остальным людям. Также выяснилось, что рыжеволосые более стойки к эффектам анестезирующих препаратов, применяемых в стоматологии. Поэтому если Вы - рыжий, Вам стоит сказать зубному врачу, что вам требуется большая доза анестезии еще до начала лечения, чтобы избежать неприятных ощущений.

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