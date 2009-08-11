Почему мужчинам нельзя болеть ангиной

У мужчин после ангины вдвое чаще развиваются осложнения на сердце. В сочетании с курением, возрастными изменениями и ожирением болезнь повышает риск смерти.

Ученые установили, что у пациентов мужского пола риск возникновения сердечного приступа повышается вдвое, а вероятность смерти от проблем с сердцем — втрое.

Ангина — заболевание, начинающееся с боли в горле. Она известна всем и может стать первым этапом болезней сердца, однако степень риска до сих пор не была установлена. Эту болезнь вызывает недостаток кровоснабжения сердечной мышцы — миокарда. По недавней оценке британских экспертов, в Англии 4,8% мужчин и 3,4% женщин в возрасте старше 16 лет перенесли ангину, в Шотландии эти цифры были выше: 6,6% мужчин и 5,6% женщин.

Команда исследователей из Национального ирландского университета (National University of Ireland) отобрала для наблюдения 1785 пациентов, которым был поставлен диагноз ангина в период с января 1998 по декабрь 2001 года. Специалисты отслеживали состояние этих пациентов в течение пяти лет.

В итоге было установлено, что возраст и курение среди мужчин, перенесших ангину, влекут увеличение риска развития сердечного приступа. Эти же факторы наряду с ожирением повышали у таких пациентов риск смерти от болезней сердца. Еще мужчины чаще женщин подвергались ангиопластике и шунтированию коронарной артерии.

Руководитель исследовательской группы доктор Брайен Бакли (Brian Buckley) сказал, что причины, почему мужчины больше подвержены указанным рискам, все еще неясны. Некоторые его коллеги полагают, что проблема состоит в том, что мужчины менее ответственно подходят к процессу лечения и исполнению предписаний врача. Другие говорят, что мужчина и вовсе не пойдет к врачу, пока болезнь не свалит его с ног. Более того, у женщины есть внутренний естественный защитник — половой гормон эстроген, облегчающий ей борьбу с воспалениями.

Доктор Бакли сказал: «Наше исследование продемонстрировало, что мужчины больше подвержены риску развития заболеваний сердца, теперь это бесспорно. Мужчины, заболевшие ангиной, должны принять все необходимые меры для эффективного лечения и, таким образом, предотвращения серьезных осложнений. Если вам поставлен диагноз ангина — не паникуйте, она не обязательно закончится сердечным приступом. Но вы должны серьезно отнестись ко всем рекомендациям врача — и в отношении лечения, и в отношении образа жизни».

Более полные данные этого исследования будут опубликованы в ближайшем выпуске British Medical Journal.

infox.ru