Появилась кукла, пропагандирующая грудное вскармливание

08:58, 11 августа 2009
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Её "кормят" через накладную грудь

Компания-производитель игрушек Berujan стала объектом критики после выпуска на рынок первой куклы, позволяющей девочкам имитировать процесс грудного вскармливания, передает Fox News.

Игрушка, названная Bebe Gloton («Прожорливая малышка»), продается в комплекте со специальной накладкой на грудь, имитирующей «соски», к которым необходимо прикладывать периодически требующую пищи куклу. Когда рот «малышки» оказывается рядом с одним из «сосков», которые символизируют два ярко-красных цветочка на накладке, она начинает издавать характерчные чмокающие звуки и успокаивается. Через некоторое время цикл повторяется.

Многие родители, оставившие в Сети свои комментарии по поводу этой игрушки, подчеркивают, что кормление грудью — одно из тех действий, которые совершают только взрослые люди. Подталкивать маленьких детей к имитации таких действий, по их мнению, отвратительно вне зависимости от того, как бы хорошо мы сами ни относились к соответствующим занятиям.

Подчеркивается также, что для использования игрушки девочке необходимо надеть на себя имитатор «взрослой» груди, что неизбежно сексуализирует происходящее как для окружающих, так, возможно, и для самого ребёнка.

Сторонники новой разработки Berujan, напротив, считают недопустимым то, что многие куклы комплектуются бутылочкой, что, по их мнению, является пропагандой «нездорового» искусственного вскармливания.

medportal.ru

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