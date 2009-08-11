Уволен директор закарпатского санатория «Перлина Карпат»

Директора закарпатского санатория «Перлина Карпат», где отравились киевские дети, освободили от занимаемой должности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по вопросам имущества коммунальной собственности Закарпатской областной государственной администрации Михаил СТЕГУРА.

По его словам, решение об увольнении приняли депутаты в ходе заседания 25-й сессии Закарпатского областного совета, которая состоялась в пятницу, 7 августа.

В соответствии с этим решением, директор коммунального предприятия «Санаторий «Перлина Карпат» Закарпатского областного совета уволен по согласию сторон.

«С юридической точки зрения это решение является актом административно-правового влияния областного совета, как владельца, на объект коммунальной собственности с целью его наиболее эффективного использования», - уточнил М.СТЕГУРА.

Он также сообщил, что на рассмотрение сессии выносился проект решения «О ликвидации коммунального предприятия «Санаторий «Перлина Карпат», однако депутаты его так и не приняли, и решили доработать.

Как сообщал УНИАН, 4 июля с поезда «Ужгород – Киев» во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 72 человека, которое после оздоровления ехали из санатория «Перлина Карпат» в Киев, - 65 детей в возрасте от 8 до 17 лет и 7 взрослых.

Через несколько часов в Тернополе были госпитализированы еще двое детей и в Хмельницком - двое детей этого поезда.

Остальные дети и сопровождающие взрослые в количестве 180 человек доехали до Киева, где еще шестеро детей были госпитализированы.