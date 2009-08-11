В Запорожье вредный воздух

В Запорожье санэпидемстанцией выявляются превышения содержания вредных веществ минимум в каждой 4 пробе воздуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, со ссылкой на начальника отдела охраны окружающей среды Евгения ТУЛУШЕВА, в частности на прошлой неделе СЭС было проведено 153 исследования по 20 ингредиентам и превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) зафиксированы в 39 пробах, что составляет 25,5 % общего количества.

Не смотря на то, что сейчас большинство промпредприятий Запорожья работают в связи с кризисом не на полную мощность, это выше показателя загрязненности воздуха за соответствующую неделю 2008 г. на 2,7%.

В то же время, сообщает СЭС, "по ежедневным сводкам промпредприятий нарушений работы газопылеочистного и технологического оборудования не отмечалось".

Специалисты объясняют рост уровня загрязнения атмосферного воздуха отключением на предприятиях очистного оборудования, работа которого существенно повышает объемы энергопотребления заводов и увеличивает (в отдельных случаях) сроки производственных процессов. На предприятиях данную информацию опровергают, заявляя, что газопылеочистное оборудование невозможно отключить без остановки производственного процесса в целом, но другое объяснения роста объемов выбросов дать затрудняются.

Наиболее значительные превышения ПДК вредных веществ в Запорожье зафиксированы по содержанию в воздухе фенола (в 2 раза выше ПДК), сероуглерода (в 2,3 раза выше ПДК) и двуокиси азота (в 1,5 раза выше ПДК).