Число заразившихся гриппом А/H1N1 в мире превышает 205 тыс. человек

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 205 тыс. 783, включая 1 тыс. 569 случаев с летальным исходом.

Как передает Газета.Ru, об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Продолжается мониторинг за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих авиатранспортом из неблагополучных в эпидемическом отношении стран, определен перечень мероприятий, проводимых в случае выявления больных (подозрительных на заболевание) лиц», - отмечается в сообщении.