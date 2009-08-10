Средства от комаров вредят человеку

Основное вещество большинства средств от комаров — ДЭТА — потенциально опасно для нервной системы человека.

Такое открытие сделали ученые из Франции, Словении и Республики Бенин, призвав по итогам своей работы пересмотреть группу безопасности для целого ряда инсектицидов.

Исследователи обнаружили, что вещество диэтилтолуамид (ДЭТА), являясь основой многих препаратов для борьбы с насекомыми, обладает свойством не только отпугивать жужжащих. Оказывается, молекулы ДЭТА влияют на работу нервных клеток - как комара, так и человека. Группа ученых в своей статье призывает пересмотреть безопасность ряда распространенных препаратов, особенно в тех случаях, когда речь идет о комбинации ряда веществ.

Что нашли?

В журнале BMC Medicine появилась статья, авторы которой продемонстрировали молекулярный механизм взаимодействия ДЭТА с клетками центральной нервной системы. Им удалось определить, что это вещество повышает уровень ацетилхолина, молекулы которого, в свою очередь, участвуют в передаче нервных импульсов.

Этот эффект может быть выражен не настолько явно, чтобы привести к каким-то серьезным последствиям. Но он схож по своему действию с другими химическими веществами - уретанами. Уретаны тоже используются в инсектицидах, но пока оценить их совместный с ДЭТА эффект затруднительно. Что, в свою очередь, ставит вопрос о безопасности подобных препаратов, особенно в случае их случайного или намеренного использования в сочетании друг с другом.

Не просто отпугивает

Ранее считалось, что ДЭТА попросту неприятен насекомым, поэтому они стараются его избегать. Так как запаха этого вещества человек не улавливает, а явными токсичными эффектами оно не обладает, ДЭТА стало использоваться в качестве средства, отпугивающего комаров и прочих насекомых.

Небезуспешно, надо признать. В отчете Всемирной организации здравоохранения для африканских стран фигурирует такой показатель, как процент детей, спящих под обработанными инсектицидами сетками. Насекомые в тропиках уже не просто досаждают на отдыхе, а распространяют опасные болезни, поэтому даже признанный токсичным и снятый с производства ДДТ успешно применялся в борьбе с мухами, комарами и пр.

Со временем признанные поначалу безопасными препараты заменялись на другие. ДЭТА, скорее всего, тоже не станет исключением. Если потенциальный вред будет подтвержден в ходе дальнейших лабораторных исследований, этому веществу подберут замену.

Повод для расследования

Группа ученых из нескольких стран стала изучать взаимодействие ДЭТА с нервной системой не случайно. До этого медики, отмечая случаи отравления этим веществом в сочетании с некоторыми пестицидами и симптомы поражения, указывали на то, что каким-то образом у пострадавших оказалась нарушена работа центральной нервной системы.

Эксперименты подтвердили: ДЭТА действительно влияет на передачу нервных импульсов. Исследователям удалось зарегистрировать электрическую активность нервных клеток как у насекомых, так и у мышей, что подтверждает первоначальную гипотезу ученых о том, что исследуемый химикат повышает уровень ацетилхолина. Отравления, о которых ранее сообщали врачи, также, скорее всего, связаны именно с действием ДЭТА на нервную систему.

Последствия

О том, чтобы ограничить применение средств на основе ДЭТА, речи пока не идет. Сами по себе эти препараты в большинстве случаев безвредны, но вот их сочетание может привести к нежелательным последствиям. Для того чтобы выработать конкретные рекомендации производителям инсектицидов, потребуются дополнительные исследования.

А пока не следует чрезмерно увлекаться несколькими средствами сразу, а при обращении с бытовыми и сельскохозяйственными химикатами нужно соблюдать предельную осторожность.

newsland.ru