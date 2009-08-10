Чем полезен свекольный сок

Ученые из Университета Эксетера (Великобритания) утверждают, что свекольный сок повышает выносливость.

Причиной тому нитрат, содержащийся в корнеплоде, который сокращает поглощение кислорода человеческим организмом. Благодаря этому нитрату, спортсмены, выпившие свекольного сока до тренировки, меньше устают от физических нагрузок и могут увеличивать длительность занятий на 16%. Наиболее заметный эффект от приема сока свеклы достигается при регулярных тренировках.

Эти выводы были сделаны по результатам исследования восьми мужчин в возрасте от 19 до 38 лет, которые на протяжении шести дней выпивали по пол-литра свекольного сока. На седьмой день всем испытуемым было предложено пройти серию тестов, включая езду на велотренажере. Спустя некоторое время эксперимент повторили, но на сей раз вместо сока свеклы использовался напиток-плацебо из черной смородины. Спустя шесть дней мужчины прошли те же тесты, что и в первый раз.

Результаты показали, что после приема свекольного сока участники крутили педали велотренажера в среднем 11,25 минуты, что на 92 секунды дольше, чем когда им давали плацебо. Кроме того, выяснилось, что сок свеклы понижал у подопытных кровяное давление, что тоже благотворно сказывалось на их физическом состоянии.

science.compulenta.ru