В Житомирской области 7 человек отравились грибами

На протяжении 6-7 августа из села Большая Хайча Овручского района Житомирской области в реанимационные отделения областной и детской больниц вследствие отравления дикорастущими грибами, собранными в местном лесу, госпитализированы 7 человек, из них 2 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на сегодня дети находятся в тяжелом состоянии, взрослые – в состоянии средней степени тяжести. Ситуация контролируется Главным облуправлениям МЧС.