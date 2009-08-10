Как уберечься от яда паука?

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций призывает граждан быть осторожными во время работы и отдыха на земле в связи с активизацией ядовитых пауков – каракуртов.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы МЧС.

“Будьте осторожны при работе и отдыхе на земле! Старайтесь защищать одеждой открытые участки тела, чтобы избежать укуса ядовитого насекомого”, - подчеркнули в МЧС.

В сообщении отмечается, что укусы каракуртов являются серьезной проблемой в летний период на территории Украины. Период, в который наблюдается пик активности этих пауков, выпадает на июль - сентябрь.

МЧС рекомендует в качестве неотложных мер прижечь место укуса сигаретой или спичкой и немедленно обратиться за квалифицированной помощь в медицинское учреждение.