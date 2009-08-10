Днепропетровск: обнаружено 40 тыс. бутылок фальсифицированной водки

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области вместе с налоговиками и милицией на одном из складов Днепропетровска обнаружили 40 тысяч бутылок фальсифицированной водки с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в области.

Проведенными экспертными исследованиями подтверждено, что указанная ликеро-водочная продукция изготовлена из сырья и материалов, которые не отвечают установленным стандартам, и представляют угрозу здоровью и жизни людей.

Возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч.1 ст.216 (незаконное изготовление, подделка или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок).

Предприятию, которому принадлежит поддельная водка, начислено штрафных санкций в размере свыше 400 тыс. грн.