Нелегалы изготовляли и продавали фальсифицированные лекарства

СБУ пресекла деятельность ряда структур в Киеве, Чернигове и Харькове, которые нелегально изготовляли и продавали фальсифицированные лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

В частности, установлено, что в 2005 году одна из таких структур в Чернигове наладила нелегальное изготовление субстанции для производства медицинских препаратов и их реализацию через ряд коммерческих аптек. При этом производство осуществлялось в антисанитарных условиях без каких-либо регламентов, разрешительных документов, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан.

Также выяснено, что в 2008 году эти же лица, приобретя соответствующее оборудование, наладили производство крупных промышленных партий фальсифицированной субстанции, которая сбывалась на предприятия фармацевтической отрасли, где использовалась для изготовления неучтенных партий медицинских препаратов.

Только в этом году эти лица изготовили и реализовали одному из ведущих предприятий фармацевтической отрасли около 2200 литров субстанции, которая применяется для лечения кардиологических заболеваний.

Также на территории разоблаченных незаконных структур было обнаружено почти 5 кг белого порошка неизвестного происхождения и большое количество капсул лекарственных средств «Бромгексин», «Ампициллин», «Амопен», срок годности которых истек еще в 2005 году. Указанные вещества использовались в технологическом процессе производства фальсификата. Некоторые из обнаруженных лекарственных препаратов, которые реализовывались, имели даже визуальные признаки недоброкачественности.

Собранные материалы переданы для принятия дальнейшего процессуального решения в органы внутренних дел.