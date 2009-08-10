Тошнота при беременности полезна для развития ребенка

Исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что у детей, матери которых страдали от тошноты и рвоты на ранних сроках беременности, результаты при прохождении IQ-теста выше средних. Помимо этого, дети отличались высокими показателями памяти и языковых навыков.

Полученные результаты показывают, что подобное недомогание не только не оказывает вреда для плода, напротив, тошнота и рвота улучшают психическое развитие детей.

Доклад по итогам исследования озвучила доктор Детского госпиталя в Торонто Ирена Нулман. Позднее материал об исследовании доктора Нулман и ее коллег был опубликован в журнале Journal of Pediatrics.

Свои выводы врачи объясняют просто. Тошнота и рвота при беременности - очень частые состояния. Поскольку недомогание является следствием определенных гормональных изменений, связанных с развитием плаценты, врачи утверждают, что тошнота свидетельствует о здоровой беременности. Например, у страдающих от гестоза меньше риск самопроизвольного прерывания беременности, рождения мертвого плода и преждевременных родов.

Однако стоит отметить, что утренняя тошнота полезна только на ранних этапах. Потом она способна переходить в гипермезис или чрезмерную рвоту беременных - тяжелое состояние, которое может вести к большой потере жидкости, потере веса и нарушению питания.

newsland.ru