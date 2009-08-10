Врачи роддома зарабатывали деньги на новорожденных

Против руководства родильного дома в городе Кривой Рог правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел, сообщает украинская газета "Сегодня". В частности сотрудников медучреждения обвиняют в злоупотреблении служебным положением и подлоге, которые привели к тяжким последствиям.

Преступные действия работников Криворожского роддома №1 были выявлены в ходе проверки расходования бюджетных средств. Сотрудники правоохранительных органов установили, что руководство родильного дома списывало закупленный на бюджетные средства препарат "Куросурф" (порактант альфа), который предназначен для недоношенных младенцев с расстройством дыхания.

Опросив рожениц, следователи выяснили, что врачи вынуждали их покупать данное лекарство в определенной аптеке. По разным данным, работники роддома требовали за флакон препарата от 3 до 8 тысяч гривен (около 11-30 тысяч рублей). По утверждениям потерпевших, если мать не могла приобрести препарат, ее заставляли писать расписку в добровольном отказе от введения лекарства.

Как заявил прокурор Центрально-Городского района Кривого Рога Валерий Прихожанов, уголовные дела в отношении всех руководителей медучреждения были возбуждены 4 августа. По словам Прихожанова, следствие выявило целый ряд преступлений. "Это и взяточничество, и непредоставление медицинской помощи, и нецелевое использование бюджетных средств", - добавил прокурор.

Кроме того, следственным органам предстоит выяснить, приводил ли отказ сотрудников родильного дома от предоставления медицинской помощи к смерти новорожденных. Сообщается, что Криворожский роддом №1 занимает на Украине первое место по младенческой смертности. Так, в 2008 году скончалось 15 новорожденных, появившихся на свет в этом медучреждении.

medportal.ru