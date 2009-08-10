5 легких способов максимально снизить риск рака

Мишель Форман (Michele Forman), кандидат медицинских наук, профессор-эпидемиолог утверждает: "Когда мы едим более здоровую пищу и ежедневно занимаемся фитнесом и спортом, то снижаем количество смертей от рака примерно на треть. Говоря на языке цифр - только в этом году около 60 тысяч человек могли бы избежать фатального исхода".

Врачи предлагают пять бюджетных привычек, которые смогут уменьшить вероятность возникновения рака:

1. Регулярные занятия фитнесом или спортом

Форман рекомендует проводить в спортзале по крайней мере 30 минут в день пять или более раз в неделю, что зависит от уровня вашей физической подготовки. Если вы будете там проводить от 45 до 60 минут - еще лучше. Дети и подростки должны заниматься активными видами спорта практически столько же, сколько и взрослые.

Не можете оплатить абонемент в фитнес-клуб? Существуют дешевые и даже бесплатные варианты:

- занимайтесь спортом в парках. Там можно ходить, бегать, устраивать семейные состязания, привлекая к ним всех членов семьи,

- следите за спецпредложениями оздоровительных центров, они достаточно часто предлагают дешевые программы для повышения физической активности населения.

2. Ешьте больше фруктов и овощей

В овощах и фруктах много витаминов, минеральных веществ и клетчатки, которые эффективны в профилактике рака. Если в день вы съедаете около пяти порций фруктов и овощей, то таким образом еще и поддерживаете свой вес в норме. Не забудьте вносить разнообразие в свой пищевой рацион.

Однако регулярная покупка различных фруктов и овощей недешева. Можно поступить иначе:

- местные производители обычно продают свою продукцию по более низким ценам, нежели другие поставщики. Или начните выращивать зелень у себя на участке, это несложно и для фигуры полезно.

3. Избегайте табака

Курение ежегодно только в США приводит приблизительно к 169 тысячам связанных с раком смертельных случаев. Кроме того, бросив курить, можно сэкономить средства для покупки абонемента в фитнес-центр и частично - на здоровое питание.

Средства для борьбы с курением сегодня общедоступны и дешевы, а часто и бесплатны (например, решительное и осознанное желание бросить курить).

4. Избегайте длительного пребывания на солнце

Американские онкологи прогнозируют, что количество случаев рака кожи только в США в 2009 году достигнет одного миллиона. Отсутствие защиты от ультрафиолетовой радиации - причина рака кожи номер один.

Средства для защиты от УФ часто дорогие. А вот что вы можете использовать еще, чтобы уменьшить свои расходы на них:

- фактор солнечной защиты (Sun-Protection Factor, SPF) в 15 единиц в солнцезащитных кремах столь же эффективен, как и SPF 70, если применять его в соответствии с инструкцией. Степень защиты не увеличивается вместе с числом SPF, как думают многие. SPF 15 поглощает 93% солнечных лучей, в то время как SPF 70 поглощает приблизительно 98%,

- солнцезащитные очки покупают для того, чтобы защищать глаза. Если вы вспомните об этом, то вам не придется бегать по дорогим бутикам в поисках ультрамодных дизайнерских новинок. Просто подберите очки с хорошей защитой, которая поглощает по крайней мере 99% ультрафиолетовых лучей.

5. Регулярно обследуйтесь у онколога

Профилактический поход для обследования раз в год гарантирует вам, что если рак и появится, то он будет обнаружен на самой ранней стадии, легко поддающейся лечению. Современная медицина достигла высот в лечении начальных стадий рака, и они лечатся успешно, эффективно и надежно. Но, к сожалению, с запущенными формами рака врачи не всегда пока могут справиться.

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