Как бороться с послеотпускной депрессией?

Психологами и медиками давно подмечено: вернувшись из отпуска, многие жители крупных городов впадают в самую настоящую тоску и начинают хандрить, ворчать и жаловаться на жизнь вместо того, чтобы со свежими силами ринуться в бой. Несмотря на то что человек не работал в течение двух-трех недель, на трудовые подвиги его не тянет, он пассивен и удручен перспективой беспросветных серых будней. Это так называемый постотпускной синдром.

Относиться к постотпускному синдрому можно как угодно - признавать его или не признавать, считать его выдумкой бездельников и меланхоликов, но есть факт, с которым не считаться нельзя: многим компаниям это явление наносит сегодня реальный ущерб, поскольку работоспособность большинства трудового коллектива (ну, или его существенной части) практически нулевая. Ведь бывшие отпускники становятся рассеянными, они не в силах заставить себя выполнять даже обычные задания.

Депрессия после отпуска может поразить кого угодно. Особенно ей подвержены чувствительные, романтические натуры. Люди творческие, эмоциональные, склонные принимать быстрые решения, могут неожиданно для всех и для себя написать заявление об уходе. Кто-то, оказавшись на свободе, озаботится поисками новой работы, а кто-то снова уедет куда-нибудь отдыхать. Уход в повторный отпуск - это желание продлить удовольствие «ничегонеделания», ощущения вечного праздника жизни, говорят психологи. Накроет вас тоска по отпуску или нет, зависит от его продолжительности. Чем дольше каникулы, тем сложнее потом включиться в рабочий график.

Возможно, поэтому многие работодатели сегодня ввели практику отпусков длительностью не более двух недель. Правда, у некоторых групп, например у школьных учителей, вузовских преподавателей, специфика работы такова, что у них большие отпуска неизбежны.

На появление постотпускного синдрома влияет и отношение человека к своей работе. У тех, для кого работа в тягость, депрессия проявляется ярче, а кто на работу как на праздник - легче переносит период адаптации от отдыха к трудовой деятельности.

После выхода из отпуска человек может даже заболеть - это своего рода защитная реакция организма, психологическая уловка, чтобы продлить себе отдых. Мужчины и женщины по-разному воспринимают переход от отпуска к работе. Женщинам с их гибкой психикой он дается легче. К тому же их природная общительность гонит их в офис, где они с удовольствием будут рассказывать коллегам о пролетевших деньках.

Справиться с постотпускной депрессией помогают занятия спортом и физкультурой, утренняя гимнастика, пробежки и прогулки в парке, солнечные ванны и маленькие радости в виде похода с друзьями-подружками в кино. Порой достаточно плитки черного шоколада, чтобы почувствовать: жизнь продолжается.

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