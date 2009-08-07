Погода в Украине на выходные

Завтра в Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге 13-18° (на побережье морей до 21°); днем 18-23°, в южной части и в Закарпатье 22-27°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 12-17°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в субботу ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 19-21°.