Прохладный воздух улучшает сон

Избегать кофеина, придерживаться графика и выпивать стакан теплого молока перед сном - известные советы тем, кто хотел бы улучшить свой ночной отдых. Но, как оказалось, температура воздуха также играет здесь важную роль.

Исследования показали, что оптимальная температура воздуха для сна - всего лишь 15-20 градусов. В некоторых случаях выход за эти границы может привести к беспокойному сну. Такая температура, по всей видимости, способствует снижению температуры тела, что, в свою очередь, вызывает сонливость.

Растет число исследований, подтверждающих, что проблемы с температурной регуляцией во многих случаях являются причиной хронической бессонницы.

К примеру, было показано, что у страдающих бессонницей температура тела перед сном выше, чем у остальных людей, что приводит к определенному возбуждению и невозможности нормально заснуть.

У большинства людей падение температуры тела происходит одновременно с повышением температуры рук и ног, так как кровеносные сосуды расширяются и тело начинает излучать тепло.

Ученые утверждают, что тем, кто имеет проблемы со сном, можно попробовать спать в прохладной комнате и класть в ноги бутылку с горячей водой, чтобы ускорить расширение сосудов. Таким образом можно привести внутренний термостат в более благоприятное состояние.

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