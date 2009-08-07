Буковина: фальсифицировали сигареты и алкоголь

Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области пресекли преступную деятельность группы лиц – жителей приграничных районов Черновицкой области, - которые организовали незаконный канал реализации за границу фальсифицированных сигарет престижных марок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в частности, три человека на протяжении 2009 года организовали канал поступления на территорию Черновицкой области из других регионов Украины фальсифицированных табачных изделий престижных марок в особо крупных размерах, которые в дальнейшем реализовывали через сеть предпринимателей, в частности иностранных, с целью дальнейшего вывоза их малыми партиями в Румынию, в результате чего был нанесен ущерб отечественным производителям табачных изделий.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и осуществления предпринимательской деятельности подозреваемых выявлено и изъято 150 тыс. пачек фальсифицированных сигарет и более 14 тыс. бутылок фальсифицированных алкогольных напитков. Кроме фальсификата, изъято 30 тыс. грн., 12 тыс. евро, 6 тыс. румынских лей. Всего изъято незаконно изготовленных товаров и денежных средств на общую сумму около 750 тыс. грн.

Следственным управлением УМВД Украины в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 УК Украины – «незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Сейчас осуществляются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению источников производства и поступления на территорию Черновицкой области фальсифицированных табачных изделий, а также причастность к преступным действиям должностных лиц контролирующих органов Буковины.