В мире почти 200 тыс. заболевших гриппом H1N1

Число заболевших гриппом H1N1 в мире приблизилось к двум сотням тысяч. Такие данные сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на информацию региональных бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным Роспотребнадзора, в мире зафиксировано 199 034 лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом гриппа H1N1. Количество летальных случаев инфекции составляет 1444.

По информации ВОЗ, к 31 июля вирус нового гриппа был зарегистрирован органами здравоохранения 168 стран на всех континентах. Около 60 процентов заболевших составляют жители Северной и Южной Америки. Приблизительно по 15 процентов случаев заболевания приходится на жителей Тихоокеанского региона и Европы.

medportal.ru