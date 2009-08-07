Бросают курить - из-за пугающих фото на упаковках

Благодаря Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ), являющейся международным договором по табаку, во всем мире происходит кардинальная трансформация предупреждений о вреде для здоровья, помещаемых на упаковках табачной продукции.

Упаковка табачного изделия является наиболее экономичным каналом информирования, которым располагают правительства для передачи обращений о вреде для здоровья. Качественно оформленные предупреждения отличаются высокой эффективностью. Предупреждения формулируются органами здравоохранения и оплачиваются табачными фирмами.

В сфере досягаемости предупреждений на упаковках находится все население. С их помощью массовая просветительская работа ведется круглосуточно и каждодневно. Потребитель может доставать пачку сигарет 20 раз в день, то есть примерно 7300 раз в год. Пачки видят другие люди, в том числе супруги, дети, друзья и коллеги. Таким образом, с помощью пачек сигарет можно воздействовать как на потребителей табака, так и на лиц, которые его не употребляют.

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