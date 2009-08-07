Почему жизнь в кредит приводит к ожирению?

Анализ девяти тысяч анкет, который провела с коллегами из университета Майнца доктор Ева Мюнстер (Eva Munster), привел ученых к нетривиальному выводу: взятые в долг деньги увеличивают риск избыточного веса.

В последние годы кредит стал общедоступен. Множество экспертов высказываются о такой тенденции крайне негативно, приводя в пример последствия от фактического снижения уровня жизни до фатального краха ипотечной системы в США. Немецкие исследователи решили взглянуть на эту проблему с другой стороны - как она влияет на здоровье.

Взяв за основу простейшие анкетные данные, такие как рост, вес и величину имеющейся кредитной задолженности, они обработали их статистическими методами. Оказалось, что из 949 людей, имеющих кредиты, избыточный вес имели 25% - четверть. А вот из 8318 человек, не имевших задолженности, избыточным весом обладали только 11%. И даже после обработки данных с учетом таких факторов, как уровень образования, например, соотношение толстяков не изменилось, говорят авторы работы.

Закончив подсчет, ученые начали думать над причиной явления. Вполне вероятно, пишут авторы работы, что между самим фактом избыточного веса и потребительским кредитом есть связь: например, люди с избыточным весом имеют меньше шансов на престижную работу и поэтому чаще ходят в должниках.

Впрочем, исследователи предостерегают абсолютно всех от займов по следующим соображениям. Во-первых, чисто психологически человек начинает настраиваться на работу, отдавая ей предпочтения перед активным отдыхом и встречами. Во-вторых, обязательства зачастую накладывают ограничения и на рацион. Ведь самые полезные продукты, такие как, например, фрукты, стоят относительно дорого. В-третьих, излишняя задолженность может провоцировать излишнюю нервозность. И тогда человек либо просто потолстеет (от нервов у многих просыпается негасимый аппетит), либо начнет пить, курить и поддаваться другим вредным привычкам.

С другой стороны, стоит отметить, что советы эти, по всей вероятности, бесполезны. Если уж человек не может (или не хочет) терпеть малейшие лишения, то это так или иначе проявится. Вполне вероятно, что он не сможет толком ограничить себя в еде. И точно так же не сможет откладывать деньги на дорогую покупку, предпочитая добровольно загнать себя в кредитную кабалу. Так что выстроенная сотрудниками университета Майнца причинно-следственная связь - далеко не единственное объяснение подмеченной тенденции. К тому же для грамотного обсчета нужно хоть немного представлять себе, каков размер задолженности у толстяков.

Есть и еще один аспект работы, который стоит отметить. Создается ощущение, что анкетирование авторы работы проводили в каком-то очень продвинутом фитнес-центре. Потому что по данным правительства Германии, опубликованным в декабре 2008 года, избыточным весом страдают 66% граждан и 51% гражданок страны. Более того, 20% жителей мучаются от ожирения.

Вообще, перед тем как брать кредит, достаточно просто грамотно посчитать и осознать для себя предстоящие расходы. Как правило, при помощи потребительских кредитов люди просто делают себя беднее. Между тем кредитные деньги должны идти в дело. В одном из первых переведенных в начале 90-х годов XX века американских школьных учебников по экономике был колоритный пример. Два подростка взяли кредит на 1000 долларов: один на хорошую домашнюю музыкальную систему, другой - на концертную аппаратуру для своей группы. Через три месяца один жалуется, что все его карманные деньги уходят на выплаты, другой - хвастается, что уже заработал 3000 долларов на концертных выступлениях.

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