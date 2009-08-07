Полезные свойства кукурузы

В зернах плодов кукурузы содержится сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Кстати, среди растений отыскать белоксодержащие не так-то и просто, поэтому кукурузу стоит взять на заметку тем, кто старается есть меньше мяса: хотя белка в ней в 3—4 раза меньше, но это тоже неплохо. Кроме этого, в зернах есть витамины С, В, РР, калий и фосфор. Правда, при варке их число уменьшается, но около 20% все-таки остается.

А РЫЛЬЦЕ-ТО В ПУШКУ! Но главная лекарственная ценность съедобного «золота» инков — не в аппетитных «мясистых» зернах, а в тех похожих на паклю светло-коричневых волосиках, которые обрамляют кочан. Они называются рыльца. Мы безжалостно выбрасываем их в ведро, а вот фармацевты делают из них эффективные лекарства, которые так и называются, — кукурузные рыльца. Они продаются в аптеке, но их без проблем можно использовать и самому — как свежими, так и сушеными. Чем же они так полезны?

Во-первых, делают желчь менее вязкой, из-за чего улучшают ее отток. Это свойство стоит взять на заметку всем, кто страдает дискинезиями, хроническими холециститами или просто периодически испытывает тяжесть в правом подреберье.

Во-вторых, оказывают мягкое мочегонное действие, а значит, полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками. В-третьих, способствуют снижению сахара в крови, поэтому их стоит принимать диабетикам. И последнее — кукурузные рыльца обладают кровоостанавливающим действием, поэтому они будут полезны всем, кто страдает кровоточивостью, а также женщинам при обильных критических днях.

Рыльца принимают в виде отвара. Заливаете 3 ст. л. сырья 200 мл кипятка, даете остыть — и лекарство готово. Пьют такой отвар четверти ст. через каждые 3—4 часа, до еды. Курс приема — 3 недели. Противопоказаний нет.

ДВА СЛОВА О МАСЛЕ. Наверняка многие видели на полках супермаркетов рядом с привычными бутылками подсолнечного масла другие масла, в т.ч. кукурузное, и задавали себе вопрос: а какое полезнее? Следует сказать, что самое полезное в растительном масле — это содержание полиненасыщенных жирных кислот — тех самых, которые считаются «хорошими» жирами благодаря способности предотвращать образование холестериновых бляшек в наших сосудах. Так вот, в кукурузном масле его почти столько же, сколько и в подсолнечном, и в оливковом. Так что дело за вкусом. Для профилактического эффекта достаточно каждый день добавлять в свою порцию салата 1 ст. л. кукурузного масла.

КУКУРУЗНЫЙ КОСМЕТОЛОГ

Кукурузная мука эффективна для удаления комедонов — небольших черных точек на коже, возникающих в результате скопления кожного жира и грязи, закупоривающей поры. Для этого 2 ст. л. муки смешивают с предварительно взбитым белком 1 куриного яйца и наносят полученную смесь на лицо. После высыхания снимают влажным х/б полотенцем, моют лицо холодной водой и вытирают. В большинстве случаев для очищения лица от комедонов достаточно 1—2 кукурузных процедур.

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua