5 мифов о тестостероне

Благодаря допинговым скандалам слова «тестостерон» и «стероиды» обзавелись довольно сильным негативным контекстом, а заодно и обросли мифами. На самом деле тестостерон – ключевой гормон мужского организма, ответственный за многие важные и полезные функции, включая сексуальную и физическую силу.

Пониженный уровень тестостерона может приводить к хронической усталости, депрессии и снижению тонуса. Тем не менее, громкие скандалы создали благодатную почву для различных мифов о вреде тестостерона. Пять наиболее распространенных из них мы сегодня и развенчаем.

1 — Тестостерон является незаконным препаратом

Нет. Он вполне законен и может применяться по назначению врача. Тестостерон является главным мужским гормоном, ответственным за развитие мужских половых органов на ранних стадиях жизни и различные функции впоследствии. Среди функций, на которые влияет тестостерон у взрослых мужчин – выработка спермы, эрекция, половое влечение, мускульный тонус и здоровье костей. Стоит отметить, что использование тестостерона как препарата может быть запрещено медицинскими комиссиями в некоторых видах спорта, но это не делает его незаконным.

2 — Тестостерон это стероид, а стероиды опасны

Действительно, тестостерон является стероидом, но это не означает, что он опасен. Фактически в каждом из нас находится множество стероидов. Само слово «стероид» означает лишь молекулу с четырьмя углеродными кольцами в качестве основы. К ним можно отнести эстроген, прогестерон, кортизол и даже холестерин. Конечно же, когда речь идет о спортсмене, употребляющем стероиды, никто не думает, что он вводит себе холестерин. В мире спорта слово «стероид» обычно означает «гормон анаболического стероида», который направлен на усиление костей и мускулов. Сам по себе тестостерон довольно безопасен даже в высоких концентрациях, чего нельзя сказать о новых «искусственных» стероидах.

3- Тестостерон вызывает неконтролируемую агрессию

Достоверных свидетельств тому, что тестостерон вызывает неконтролируемую агрессию, не существует. В исследованиях, где мужчины подвергались воздействию тестостерона, даже в очень больших дозах, не было отмечено их непредсказуемого поведения, насилия или агрессии. На самом деле скорее верно обратное: мужчины с пониженным уровнем тестостерона обычно более раздражительны. Причем раздражительность исчезает с нормализацией уровня тестостерона.

4 — Тестостерон вызывает рак простаты

Факты свидетельствуют о том, что мужчины с повышенным уровнем тестостерона не подвергаются повышенному риску рака простаты. Сам миф появился после исследования 1940-х годов, в котором было показано, что мужчинам с раком простаты и метастазами приносила пользу кастрация. Похоже, что единственная группа, для которой риск рака простаты повышается с повышением уровня тестостерона – кастрированные мужчины.

5 — Высокий уровень тестостерона вызывает облысение

Облысение, судя по всему, очень сильно зависит от генетических факторов. Уровень же тестостерона у лысеющих и не лысеющих мужчин зачастую одинаков. В основном этот миф обязан своим происхождением тому факту, что для лечения облысения используется финастерид, блокирующий преобразование тестостерона в дигидротестостерон (DHT). Но так как для выполнения задачи облысения, поставленной генами, требуется достаточно мало DHT, то те, кому суждено облысеть, все же теряют волосы независимо от уровня тестостерона.

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