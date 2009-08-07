В Донецке изобрели прибор, предсказывающий развитие рака

БОЛЯЧКУ ВЫДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА

В 2002 году у главного врача Донецкого городского маммологического центра Владимира Приходченко появилась идея, которой он поделился с учеными. И уже в 2007-м Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина получил сертификат на применение ТКЦ-1 (термограф контактный цифровой) в медицинской практике.

- Разработка ТКЦ - новый виток в области функциональной диагностики состояния молочной железы, - уверяет хирург высшей категории, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации маммологов Геннадий Белоненко. - По опыту могу сказать, что почти у каждой женщины после 40 лет, которые обращаются к нам в центр, есть предраковые изменения. Эта категория пациенток требует особого внимания, а вовремя сделанная термография поможет предупредить патологические процессы. Ведь когда маммография, УЗИ, МРТ еще не обнаруживают изменений, термограф уже фиксирует очаги повышенной температуры. Значит, в течение полутора-двух лет в этом месте может развиться опухоль.

Принцип действия ТКЦ основан на измерении температуры обследуемого органа. Как известно, доброкачественные опухоли растут медленно, раздвигая или сдавливая окружающие ткани, а злокачественные как бы прорастают в окружающие ткани, разрушая их и провоцируя воспаление. При этом в месте его локализации повышается температура. Следовательно, замеряя температуру тканей, можно предугадать, где именно происходят нежелательные изменения в организме.

- Термограф имеет высокую чувствительность на патологию (до 95%), дает нам возможность оперативно формировать группы риска среди пациентов, - объясняет д.м.н., главный врач ГБ №2 «Энергетик» Владимир Приходченко. - Мы получили обнадеживающие результаты его использования на практике: обследовали более 37 тысяч пациенток, выявили 190 случаев рака молочной железы преимущественно на 1-2-й стадиях, когда заболевание успешно лечится.

К слову, в отличие от рентгена ТКЦ-1 не оказывает агрессивного воздействия на организм больного. Термография абсолютно безвредна, не дает побочных эффектов, так как ничего не излучает.

УКРАИНСКОЕ НОУ-ХАУ ТОЧНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Сам прибор представляет собой сканер с размещенными в нем 36 термометрами, каждый из которых - маленький микропроцессор, управляемый с помощью компьютера. Прикладывая этот сканер к обследуемым участкам молочной железы, врач получает на мониторе цветную карту распределения температуры по поверхности железы и ряд диагностических параметров, по которым врач судит о состоянии органа.

Сейчас в мире широко используют дистанционную термографию, когда приемники инфракрасного излучения тела больного располагаются на некотором расстоянии от обследуемого. Однако большинство аппаратов этого типа очень громоздки в использовании, для них требуется специально оборудованное помещение. И стоят они очень дорого (200000 грн. и выше). А ТКЦ-1 с легкостью разместится на обычном письменном столе, да и цена его пока не превышает 35000 грн.

- Контактные термографы существуют пока только в России, но они измеряют температуру лишь в 9 точках на каждой молочной железе, а наш за то же время тестирует до 570 точек на каждую железу. Понятно, что при этом достоверность получаемых результатов значительно выше, - пояснил «КП» Александр Карначев, кандидат математических наук, старший научный сотрудник ДФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины.

Уже более 15 лечебных учреждений приобрели этот прибор. В Донецке на деньги из городской казны оснастили четыре районные больницы, региональный Центр охраны материнства и детства, ДОКТМО. Есть оборудование в Харькове, в Ивано-Франковской области, в частных клиниках. Кроме маммологии, ТКЦ-1 применим и в костной онкологии (прибор успешно используется в Институте травматологии и ортопедии), модификации для гинекологии и урологии сейчас проходят клинические испытания. А еще разрабатывается подобный аппарат для обследования щитовидной железы.

Юлия ДОМАШОВА

kp.ua