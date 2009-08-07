Болезни – это «замороженные» эмоции

Специалисты по психосоматике советуют при ишемии бороться с мышечными зажимами, а при язве рисовать «карту желаний»

О том, что болезни связаны с нервами, все знают. Но обычно это знание ничего не дает: совет «меньше волноваться и избегать стрессов» нереален. Остается только разводить руками, мол, сложись жизнь иначе – были б мы здоровее. Но проблема не в самих переживаниях, а в нашей реакции на них. Как научиться «держать удар» судьбы и не превращать переживания в недомогания, рассказывают психолог Алла Ярошенко и реабилитолог Наталья Цыганенко.

Характер недуга зависит от характера пациента

Многие эмоции (особенно гнев, страх) принято подавлять, но наш организм все «прочитывает». Например, при страхе мы как бы «замираем»: прерывается дыхание, тело сжимается. При гневе – подсознательно готовимся к физической атаке: мышцы напрягаются, а чтобы обеспечить к ним приток крови, расширяются сосуды. Если переживания регулярно «загонять внутрь», они отпечатаются в нашем теле хроническими мышечными зажимами. Близлежащие органы будут испытывать дискомфорт, а там и до серьезных болезней недалеко. Причем небольшие, но регулярные, неправильно отреагированные стрессы подрывают здоровье больше, чем разовый шок.

К психосоматическим, то есть имеющим не только физическую, но и психологическую причину, относится около 500 заболеваний. Такие недуги можно годами лечить безуспешно, потому что тело привычно работает «против вас». Конечно, без традиционных пилюль или уколов не обойтись, но выздоровление можно ускорить. Для этого надо найти, что в нас сопротивляется вроде бы желанному исцелению, и научиться по-новому реагировать на стресс.

С помощью психотерапевта или арт-терапевта «замороженные» в теле эмоции удастся осознать и выпустить наружу (например, прокричать или нарисовать их). Чудо-методов для каждой конкретной болезни нет, но некоторые методики эффективнее при тех или иных диагнозах. Для наглядности рассмотрим некоторые болезни на примерах звезд кино.

Ишемия – жизнь «на бегу»

Такой болезнью страдает, например, актер Лев Дуров – классический трудоголик, и не только на работе. На даче все делает сам: и дрова колет, и в доме все чинит, и за садом-огородом ухаживает. Всю жизнь ограничивал себя во сне. Не способен выдержать постельный режим. Спешка – обычный ритм жизни. Когда актеру сообщили, что он на ногах перенес несколько микроинфарктов, он ответил: а я и не заметил.

Что происходит. Если организм реагирует на стресс как на вызов и постоянно готовится к атаке и покорению вершин, а отдыха и расслабления недостаточно, страдает сердце. Тот, кто не умеет делать паузы, делиться ответственностью, оставаться в тени, обречен на регулярный выброс адреналина, который «подстегивает», а затем и изнашивает кардиосистему.

Как предотвратить. Научиться глубокому мышечному расслаблению: «пропускать» по телу силой фантазии тепло, находить зажимы и еще сильнее напрягать эти мышцы, чтобы они сами рефлекторно расслабились. Обычно при этом из памяти всплывают ситуации, которые объясняют страх расслабления (например, родители обзывали лентяем). Представлять зажимы в виде тающей льдинки или затухающего огонька.

Псориаз – способ держать дистанцию

Хотя у Камерон Диаз кожную болезнь нашли недавно, о том, что девушка никого не подпускает близко, давно говорили ее любимые и члены семьи. Даже названия фильмов, прославивших актрису, говорят о ее характере – «Очень дикие штучки», «Маска». В ее детстве мать твердила: «дикий» ребенок, просто наказание. Чувство вины и заниженная самооценка преследуют с тех пор актрису, которая не считает себя звездой и удивляется, если просят автограф. Она утверждает, что мечтает о семье, но боится ее создавать. Такое же противоречие с псориазом: девушка страдает из-за проблемной кожи, но, по словам близких, из-за этого еще сильнее отдаляется от всех.

Что происходит. Чувство вины, неуверенность, желание спрятаться ото всех за непробиваемым панцирем – подсказка для организма, превращающего участки кожи в «чешуйки». Психотерапевтам известны случаи, когда заболевание проходило или его проявления значительно уменьшались, если человек обретал уверенность в себе и ощущал радость от общения.

Как предотвратить. Полезен любой расслабляющий массаж, позволяющий ощутить наслаждение от физического приближения другого человека. Во время танцевально-двигательной терапии можно проработать тему «границ», защиты своей территории, научиться устанавливать безопасную дистанцию без чувства вины.

«Язвительность» – от нереализованности

Язвенная болезнь у Виктора Сухорукова началась в молодости, когда он болезненно переживал увольнение из театра. Некоторое время актер работал грузчиком, бедствовал и, естественно, ощущал нереализованность и обиду на судьбу. «Я натура нежная, сентиментальная», – говорит он о себе. Но при этом еще и склонен к самокритике и ставит перед собой очень высокую планку. А жизни без актерской профессии просто не представлял. Конечно, в том, что язва перестала беспокоить Виктора Сухорукова, могла помочь лечебная диета. Но интересно, что она «угомонилась» уже после первого шумного успеха в кино.

Что происходит. Язвенная болезнь часто начинается в ситуации неопределенности в будущем, при невозможности реализоваться, утрате безопасности. Эмоциональные, ранимые люди, попавшие в такую ситуацию, «не могут ее переварить». Организм буквально понимает подобные мысли и учащает выброс желудочного сока, разъедающего слизистую.

Как предотвратить. Сильнее, чем в других случаях, помогает слово – логотерапия (лечение осознанием смыслов существования), ведение дневника, самовнушение на тему «Я добьюсь желаемого». Можно рисовать «Карту исполнения желаний». А тело должно почувствовать заботу о себе, не связанную с насыщением, – будь это ванны с ароматическими маслами или катание на велосипеде.

Лина МИРОШНИКОВА

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