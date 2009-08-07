Чтобы вырастить ребенка - нужно 300 тыс. долларов

Почти 300 тыс. долларов потребуется американским родителям, чтобы вырастить ребенка. Об этом свидетельствуют подсчеты, произведенные экспертами минсельхоза США, авторами доклада "Семейные расходы на детей".

Согласно данным доклада, семье среднего достатка придется потратить с учетом инфляции 291 тыс. 570 долларов, чтобы вырастить до совершеннолетия, т.е. 18-ти летнего возраста, ребенка, родившегося в 2008 году.

Эта сумма включает расходы на питание, проживание и покупку товаров, без которых невозможно растить и воспитывать ребенка. В то же время эти расходы не включают затраты на услуги роддома и обучения детей в колледже.

Одна треть всех расходов уйдет на оплату жилья, 16% - на питание. Примерно столько же стоит пребывание ребенка в дошкольных учреждениях и обучение в школе, отмечается в докладе Минсельхоза США.

ami-tass.ru