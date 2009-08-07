Чем полезен арбуз

1. Поддерживает здоровье плода и иммунитет

Витаминов в арбузе сравнительно немного, за исключением одного — фолиевой кислоты (витамин В9). Она принимает участие в кроветворении, препятствует жировой инфильтрации печени, поддерживает иммунную систему, способствуя нормальному образованию и функционированию белых кровяных телец — лейкоцитов, а также играет важную роль в беременности — регулирует формирование нервных клеток эмбриона, что крайне важно для его нормального развития. Поэтому арбуз будет полезен всем с общеукрепляющей целью и просто незаменим беременным и тем, кто планирует вскоре заводить детей.

2. Гоняет песок

Как известно, мало кто останавливается на одной арбузной дольке. В итоге мочегонный эффект арбуза известен всем. Больше других это свойство следует взять на заметку тем, кто хочет очиститься. Так называемый метод арбузно-водных толчков, когда человек ежедневно на протяжении 4—5 дней съедает около 2 кг арбуза натощак, можно в 2 приема — утром и днем — известный способ погонять песок из почек.

3. Улучшает стул и цвет лица

Арбуз гоняет не только песок из почек, но способствует освобождению застойной желчи. Таким образом, хороший стул и цвет лица на следующий день после «арбузотерапии» вам обеспечены.

4. Выводит лишний холестерин

Арбуз богат клетчаткой, которая способствует выведению лишнего холестерина, одного из главных виновников т.н. болезни старости атеросклероза.

5. Способствует похудению

Арбуз — одно из тех блюд, которое подходит для разгрузочных дней, которые обычно практикуют для улучшения самочувствия и похудения (способов несколько, они объединяются под названием «арбузная диета»). Их можно практиковать от 2-х раз в неделю до 1 раза в 10 дней. В разгрузочный день нужно съедать только 1,5—2 кг арбуза, разделив эту дозу на 5 приемов. Вариант для тех, кто с трудом переносит голод, — есть арбуз вприкуску с черным хлебом (он к тому же хороший абсорбент).

6. Помогает при колите

В народной медицине известен способ лечения колита — воспаления толстого кишечника — с помощью настоя из арбузных корок. Для его приготовления возьмите 80—100 г сухих арбузных корок, залейте 500 мл кипятка и дайте настояться до охлаждения. Принимайте по 0,5 стакана 4—5 раз в день.

НА ЗАМЕТКУ

Признаки спелого арбуза — глухой звук при похлопывании его ладонью и желтое пятно на боку.

Не покупайте треснувший арбуз — быстро испортится.

Храните арбуз в холодильнике. Если он не разрезан, то может пролежать там до двух недель. А вот разрезанный лучше съесть в течение суток.

Если у мякоти разрезанного арбуза появился кисловатый запах, есть его ни в коем случае нельзя — можно отравиться.

Проверить нитратность арбуза можно и самому: для этого нужно растереть кусочек мякоти арбуза в стакане воды. Если вода окрасилась в красный цвет — есть такой экземпляр не нужно. А если ягода спелая — вода просто помутнеет.

Людям с обостренным состоянием почечной и сердечной недостаточности, сахарным диабетом и язвой желудка можно съедать не более двух-трех ломтиков арбуза либо стоит вообще исключить его из рациона.

Если на разрезе арбуза в его мякоти видны желтые уплотненные участки величиной от 0,3 х 0,5 см до 2 х 2 см и более, это означает, что этот плод накопил в себе много химических удобрений. Употреблять такой арбуз нельзя: даже у здоровых людей это может вызвать отравление, сопровождающееся тошнотой и рвотой. Особенно опасно такое отравление детям и почечным больным — у них оно протекает тяжелее всех.

segodnya.ua