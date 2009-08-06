Молодежь пьет ...от скуки?

Многие британские тинейджеры прибегают к алкоголю от скуки. Благотворительный фонд Drinkaware выяснил, что 8% 16-17-летних респондентов выпивают хотя бы раз в неделю просто от нечего делать. Почти треть (29%) заявила, что употребляла алкоголь от безделья хотя бы раз в жизни, сообщает ВВС.

Социологи предупреждают, что проблема должна усложниться в дни летних каникул, когда молодежи уж точно будет совершенно нечем заняться. Drinkaware считает, что 61% молодых людей пили или будут пить этим летом. Параллельный опрос учителей, медицинских работников, сотрудников органов здравоохранения и полицейских показал, что подавляющее большинство взрослых выступает за ужесточение правил продажи алкоголя.

13% старших школьников признались, что если им выдать двадцать фунтов стерлингов, то они скорее всего напьются или же отправятся на вечеринку, и напьются там.

"Для молодежи выпивка - это самый простой и дешевый способ развлечься, - подчеркивает Дон Шенкер, глава другой благотворительной организации - Alcohol Concern. - Во многих местах молодым людям действительно совершенно нечем заняться во время каникул. Ну а учитывая, что в супермаркете 11 литров сидра стоят дешевле, чем билет на "Гарри Поттера", удивляться нечему".

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