Игра в карты отсрочит развитие слабоумия

Чтение, письмо и карточные игры могут отсрочить развитие деменции (старческого слабоумия), сообщает "Компьюлента" со ссылкой на Live Science.

Ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна при Университете Ешива (Нью-Йорк, США) обследовали 488 человек в возрасте от 75 до 85 лет, которые на момент начала эксперимента не страдали слабоумием. Наблюдение за каждым испытуемым велось в среднем на протяжении пяти лет. За это время деменция развилась у 101 участника.

Перед началом исследования испытуемые сообщили специалистам, как часто они читают, пишут, разгадывают кроссворды, играют в настольные или карточные игры, ведут групповые обсуждения и играют на музыкальных инструментах. Если участник ежедневно занимался каким-либо видом деятельности, ему начислялось семь баллов, несколько раз в неделю - четыре, раз в неделю - один балл.

По окончании эксперимента выяснилось, что у тех, кто имел в среднем по семь баллов, деменция развивалась позже, чем у прочих. Обнаружилось также, что каждый дополнительный вид умственной деятельности отсрочивал быстрое ухудшение памяти у испытуемых на 0,18 года (на 9 недель). У тех, кто еженедельно уделял время всем одиннадцати видам занятий, память начинала ухудшаться на 1,29 года позже, чем у тех, кто занимался четырьмя видами умственной деятельности в неделю.

compulenta.ru