В морге ...будет центр пластической хирургии?

Депутат облсовета (фракция "Наша Украина"), главный санитарный врач области Наталия Янко озвучила свой депутатский запрос. В нем она указывает о недопустимости размещения на территории Волынской областной инфекционной больницы частного центра, который будет заниматься пластической хирургией. По ее словам на территории Луцка есть много других помещений, где такой центр можно разместить. Кроме того, госпожа Янко акцентировала внимание на том, что за годы независимости в области исчезло много областных диспансеров. Однако этот запрос депутаты не поддержали.

Когда обсуждался проект повестки дня, то лидер фракции "Наша Украина" Сергей Слабенко предложил исключить из него вопрос №7 "Об утверждении Перечня объектов общей собственности территориальных обществ сел, поселков, городов области, которые предлагаются приватизировать в 2009 году". Ведь там и содержалось предложение о продаже помещения на территории инфекционной больницы, которое издавна находит сопротивление со стороны депутатов-"нашеукраинцев".

Против предложения господина Слабенко активно запротестовал председатель Волынского областного совета Анатолий Грицюк. По его словам, главный санитарный врач Луцка и Луцкого района Иван Ульчак проинформировал, что "конфликтное" здание ветхое и находится на расстоянии 150 метров от основного корпуса инфекционной больницы. Раньше в помещении, по словам господина Грицюка, были морг, общежитие и складские помещения. Однако на пути того, чтобы предприниматель занимался пластичной хирургией, стоит "медицинская мафия Луцка... 4 царька собрались", - считает господин Грицюк. Он отметил, что около инфекционной больницы находится организация УТОС и училище культуры и искусств. "Ну назло делают, честное слово", - прокомментировал позицию "нашеукраинцев" Анатолий Грицюк.

В конечном итоге, предложение Сергея Слабенко было отклонено депутатами.

volynnews.com