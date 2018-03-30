30% (!) всех заболеваний связаны с вестибулярным аппаратом

В СССР заболеваний вестибулярного органа как будто бы и не существовало. Чего стоило советскому человеку да и гражданам посткоммунистического общества такое “упущение”, приходится только догадываться, ввиду того, ГДЕ именно находится вестибулярный орган. А место его локализации – головной мозг, живой компьютер, который задает тонус деятельности всему человеческому организму. И по статистике (согласно наблюдениям за 50 000 больных, проведенным профессором Кляусеном), 30% (!) больных самых разнообразных профилей имеют именно невроотологические заболевания – нервные болезни, предопределенные нарушениями деятельности вестибулярного аппарата.

Болезни-“хамелеоны”

- Вестибулярный аппарат – это орган человеческого организма, который отвечает за восприятие линейных и угловых ускорений, а также положение тела в пространстве, - объясняет руководитель Лаборатории Головокружения, завотделом Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика, доктор медицинских наук Константин ТРИНУС. – Опыт исследования на Западе (в Германии, Великобритании, Франции и т.д.) убеждает: его значение в жизни и здоровье человека несравненно большее, чем это представляется нашим врачам и рядовым гражданам.

Спектр нарушений работы вестибулярного органа широк. Это головные боли, нарушения сна, тошнота, рвота, потеря сознания, потемнения или мерцания в глазах, немение конечностей, непереносимость света, громких звуков, дрожание век, пальцев, головокружения, бросания в жар или в холод, спазмы, расстройства координации движений, нарушения памяти, раздражительность и тому подобное.

В поле зрения невроотологии находятся такие заболевания, как вибрационная и мониторная болезни, чернобыльское головокружение, еписиндром, неврозы, вегето-сосудистая дистония (ВСД), состояния после инсульта, стресса, травм головы, астеничные, диэнцефальные, церебро-васкулярные дисфункции, нейроинфекции, “лунатизм”, климакс, токсикозы беременных и тому подобное.

Часто невроотологические проблемы ведут себя, как хамелеоны, и “прячутся” под личиной соматических заболеваний. Иногда такие больные жалуются на боль в сердце, желудке, на одышку, комок в горле и тому подобное. Но причина заболевания заключается не в органических изменениях в сердце, желудке или легких, а в нарушении тонуса нервных центров, которые координируют работу этих органов!

Ввиду важности отрасли, которая изучает нервные заболевания головы, которые предопределены нарушениями вестибулярного аппарата, назрела необходимость приобщиться к мировому опыту их выявления и лечения и внести невроотологию в перечень медицинских специальностей Украины.

Как диагностируют и лечат вестибулярный орган? Благодаря открытию на базе столичного санатория «Конча Заспа» первой в Украине Лаборатории Головокружения эффективность лечения нервных заболеваний в нашем государстве вырастет с 30% до 85%, уверен доктор Константин Тринус.

Индивидуальные схемы лечения в невроотологии зависят от специфических черт головокружения и сочетания их с другими симптомами. Техническая база Лаборатории Головокружения дает возможность разносторонне исследовать деятельность мозга больного и его вестибулярного аппарата и точно назначить лекарства, необходимые для лечения именно данного больного. Современная аппаратура лаборатории, закупленная в США, дает возможность проводить мониторинг и отслеживать эффективность лекарств в терапии каждого пациента.

«Здесь установлена наиновейшая техника с наивысшим быстродействием, которой пока еще больше нет ни на территории постсоветского пространства, ни в странах Европы, - сказал доктор Тринус, - лаборатория оснащена цифровыми видеокамерами, которые дают возможность превращать движение в “цифру”. Эти исследовательские методики, используемые теперь в невроотологии, первично были разработаны для тщательного изучения состояния здоровья космонавтов и пилотов самолетов-истребителей. Сегодня наработками космической медицины может воспользоваться любой пациент».

Только в данной кабине для тестирования вестибулярной функции можно провести до 30 медицинских тестов. Они дают возможность выяснить, какие именно структуры центральной нервной системы поражены Жизнь гения подкосила болезнь Говоря о болезнях вестибулярного аппарата, в качестве яркого примера хочется вспомнить о трагической судьбе Эдуарда Мане – талантливого французского художника ХІХ ст., который внес свежее дыхание в затхлый художественный канон и по праву считается родоначальником школы экспрессионизма. В 47-летнем возрасте, когда Мане был как раз в расцвете своего таланта, у него случился острый приступ, который очень напоминал ревматический. Как оказалось вскоре, в действительности это был вовсе не ревматизм. Болезнь показала свое настоящее лицо, когда у него началась потеря координации движений. Причиной недомоганий художника была атаксия – нарушение координации движений. Несвоевременно обнаруженная болезнь прогрессировала очень быстро. Оказывая влияние на другие системы организма, за 3,5 года болезнь довела художника до того, что он больше не мог не только рисовать, но и передвигаться. Ему ампутировали ногу, а через одиннадцать дней после операции он умер.

Почему люди реагируют на магнитные бури? Тринус объясняет, что в организме человека, как и у животного, обнаружено два магнитных датчика, которые срабатывают на подсознательном уровне. Один находится в костях черепа близ его носовой части и улавливает силовые линии Земли. Лучше всего он развит у птиц, потому они ориентируются в пространстве даже в темноте.

Второй датчик, который расположен в вестибулярном органе, воспринимает магнитные импульсы. Именно он реагирует на магнитные бури, изменения атмосферного давления, улавливает интенсивные магнитные волны, которые производятся трансформаторами, электродвигателями, другими приборами.

Если согласованная работа вестибулярного органа нарушена, то при улавливании мощных магнитных импульсов у человека может появиться головная боль, ухудшиться общее самочувствие.

Как закалять вестибулярный аппарат? В народной традиции профилактикой заболеваний этого органа занимались с раннего детства. Речь идет об обычном колыхании малыша. Тренируют вестибулярный аппарат также танцы, упражнения, которые требуют прицеливания (игра в теннис, бадминтон, бильярд, гольф), охота, все виды физкультуры и спорта, которые нуждаются в координации движений. Существуют и специфические тренировки, которые проводят медики, – так называемые упражнения на координацию движений, самыми простыми из которых являются движения глазами, повороты головы, приседания.

История одной науки История изучения вестибулярного аппарата начинается с 1872 года, толчком к чему, как то часто бывает в науке, стал случай. Однажды известный австрийский ученый Эрнест Мах ехал в поезде и обратил внимание на то, что даже с закрытыми глазами чувствует его повороты. Тогда ученый допустил, что в организме человека должен существовать специальный датчик иннерционных сил, который воспринимает движения человека в пространстве. И уже через три года мир увидел знаменитый труд ученого, в котором писалось, что такой орган действительно есть. Это вестибулярный орган. Эрнесту Маху принадлежат и первые пробы для его диагностики – разные варианты стояния и хождения с закрытыми глазами. Так зародилась невроотология – наука о нервных заболеваниях головы, которые обусловлены расстройствами работы вестибулярного аппарата.

Невроотология развивалась. В начале ХХ ст. австрийский ученый Роберт Барани, тестируя больного в кресле, которое может вращаться, вливая во внешний слуховой проход больного небольшое количество холодной воды, в первый раз описал нистагм (битье глаз), который и сегодня считается одной из наиболее диагностически значимых реакций в клинике вестибулярной патологии. За свои труды в 1915 году ученый был удостоен Нобелевской премии.

В 30-ые годы, с развитием авиации, скоростного морского и наземного транспорта, на Западе появляются все больше специалистов, которые интересуются состоянием вестибулярного органа. Правильная координация движений оказывается особенно актуальной для пилотов, десантников, моряков. Солидные объемы финансирования и привлечения в отрасль лучших специалистов позволили разработать большой набор фармпрепаратов для лечения вестибулярного органа и методик его диагностирования, важнейшей из которых является методика вызванных потенциалов. Впоследствии достояние невроотологии стало доступным и рядовому жителю Западной Европы.

- Константин Фёдорович, а почему в СССР вестибулярный аппарат не изучался?

- Причиной пренебрежения мировых достижений невроотологии было то, что в свое время Ленин не признал учения Маха. Потому все, что им было сделано, в Советском Союзе перечеркнули и уничтожили. К слову будет сказано, что невроотология стала не единственной наукой, которую заклеймил классик ленинизма. Генетику он назвал продажной девкой империализма, кибернетику – наукой о мракобесии, клеточную теорию – бессмысленной.

А впоследствии невроотология не могла прийти в СССР и по другой причине. Учение о вестибулярном аппарате стало стратегической наукой, и в период холодной войны (1945-1972 гг.) странам капитализма было невыгодно открыто делиться самыми дорогими, самыми серьезными разработками в этой отрасли.

- Но хоть в какой-то степени советская медицина учитывала влияние вестибулярного аппарата на здоровье человека?

- Это выглядело так. Второй космонавт СССР Герман Титов из 25-ти витков вокруг Земли 17 пробыл без сознания. А когда он вернулся на Землю, профессор О.Г.Газенко, который возглавлял Институт медико-биологических проблем, прокомментировал это так: “Мы все-таки произведем космическую расу, которая будет жить в космосе, и две недели адаптации при этом не имеют никакого значения”. Таким образом, в СССР здоровье вестибулярной системы долгое время игнорировалось полностью.

Изучение вестибулярного органа началось только в 1980-х годах. Это предопределялось потребностью вывести на космическую орбиту советское соответствие американского “Шатла”. Тогда было поставлено серьезное задание достичь управления космическим кораблём при полном сознании членов его экипажа с первого витка вокруг Земли. Эта тема космической медицины работала в Киеве с 1980 по 1984 год под названием “Лабиринт”. На коррекцию так называемой “космической болезни движения” на год выделялся один миллион советских рублей.

И все же невзирая на некоторое продвижение в изучении вестибулярного органа, его достояния не стали на службу здоровью рядового советского человека.

Сегодня же наработками космической медицины может воспользоваться любой пациент.

Наталия Вишневская