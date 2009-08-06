Выжившие онкобольные ведут нездоровый образ жизни

Большинство американских пациентов, успешно перенесших лечение от рака той или иной формы, пускаются "во все тяжкие": ведут нездоровый образ жизни и не заинтересованы в диете и физической деятельности. Такое заключение сделали медики Американского общества рака, Центрального онкологического отдела Северной Каролины и Duke Cancer Registry, которые рассмотрели образ жизни онкобольных, переживших рак.

В общей сложности специалистами было обследовано 753 пациента, многие из которых были диагностированы с опухолью молочной железы, простаты и желудка. По мнению врачей, необходимы дополнительные усилия для поощрения здоровых диетических и поведенческих привычек среди онкобольных, особенно среди пациентов старше 65 лет. Исследователи отмечают, что более половины из 11 млн. человек в Соединённых Штатах, переживших рак, старше 60 лет.

Специалисты проанализировали рацион питания, уровни физической активности, качество жизни, вес, физические функции и психическое состояние участников. Как правило, большинство онкобольных занимались физическими упражнениями умеренной интенсивности всего 10 минут в неделю, что не соответствует установленным рекомендациям - 150 минут еженедельных физических упражнений. Кроме того, лишь 7% пациентов придерживались руководящих принципов правильного сбалансированного питания.

Онкологи подчеркивают важность нормальной диеты, физической активности и отказа от вредных привычек для эффективной реабилитации больных с ранее диагностированными раковыми образованиями. Врачи напоминают, что правильный образ жизни помогает избежать новых проблем со здоровьем, быстрее поправиться и усовершенствовать качество жизни.

likar.info