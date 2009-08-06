Уроки музыки развивают у детей красивую речь

Чтобы ребенок успешно учил иностранные языки, не надо заставлять его зубрить грамматику. Надо отдать его в музыкальную школу. Уроки музыки развивают у детей красивую и грамотную речь. К таким выводам пришли ученые из Франции и Португалии после совместного исследования, результаты которого потрясли научный мир. Музыкальное образование должно быть не дополнительным, а обязательным, говорят когнитивные психологи.

В течение 9 месяцев ученые наблюдали за тем, как уроки музыки и живописи влияют на развитие детей. В эксперименте участвовали 32 ребенка в возрасте 8-9 лет. Никто из ребят до этого не занимался музыкой. Детей протестировали неврологи, психологи и педагоги на предмет умения читать, моторики речи, поведенческих особенностей и развития головного мозга.

Перед авторами стояли задачи: 1) можно ли говорить о врожденной предрасположенности к музыке, или это результат образования, 2) улучшает ли музыкальное образование когнитивные способности мозга, в частности чтение и построение речи. Детей разделили на две группы. Одним стали преподавать музыку, других обучать живописи. После 6 месяцев повторили тестирование. Результаты превзошли ожидания. Оказалось, что даже через такой короткий промежуток времени юные музыканты обогнали живописцев по многим параметрам. Они показали лучшие результаты по чтению, они смогли преодолеть скованность в речи. Изменение биоритмов мозга доказывало влияние уроков музыки на нервные процессы. Кроме того, у всех музыкантов улучшилось поведение, они стали внимательнее к тому, что говорили взрослые, и не воспринимали их слова в штыки.

Связь музыкальности и речи интересовала ученых давно. После изобретения позитронно-эмиссионного томографа было сделано открытие, которое сейчас уже считается неопровержимым фактом. Мозг профессиональных музыкантов содержит больше нервных клеток серого вещества. Сканирование коры головного мозга показало у большинства обследованных значительно превышенные размеры левой височной извилины planum temporale. А planum temporale совпадает с теми областями коры мозга, которые отвечают за распознавание, восприятие и построение членораздельной речи - это зона Вернике и зона Брока.

По мнению аналитиков Science, остаются непонятными причины возникновения такого рода структурных изменений мозга, ведь известно, что височная доля мозга формируется в течение 29-31-й недели внутриутробной жизни. Тогда можно было бы говорить о генетически запрограммированной музыкальности. Безусловно, пренатальные факторы играют важную роль в ее развитии. Но тот факт, что окончательно кора головного мозга человека формируется после рождения, дает все основания утверждать, что музыкальное воспитание в раннем детстве, еще в младенческий период, оказывает существенное влияние на формирование функциональных свойств коры мозга.

Ученым ясно - мозг музыкантов работает лучше. Исследователям из Университета Вандербилта (США) удалось установить, что у музыкантов чаще, чем у других людей бывают задействованы оба полушария одновременно, и у них они одинаково активны. В целом IQ у любителей нот выше, их мозг быстрее обрабатывает информацию. Одинаковое развитие обоих полушарий мозга объясняется тем, что на музыкальных инструментах играют двумя руками, и поэтому нейронные сигналы распределяются равномерно. Музыканты полнее используют творческий потенциал, отпущенный им природой.

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