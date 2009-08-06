Донеччина: во время чистки канализации погибли 3-е рабочих

Вчера, 5 августа, в селе Красный партизан Ясиноватского районау Донецкой области, на улице Гагарина, 8, во время чистки канализационного колодца глубиной 3 метра погибли трое рабочих ООО „Коммунальний мир”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, рабочие погибли от отравления газами, которые накопились в канализационной системе.

Правоохранительные органы проводят расследование.