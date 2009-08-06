Донеччина: во время чистки канализации погибли 3-е рабочих
10:44, 06 августа 2009Страна
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Отравление газами
Вчера, 5 августа, в селе Красный партизан Ясиноватского районау Донецкой области, на улице Гагарина, 8, во время чистки канализационного колодца глубиной 3 метра погибли трое рабочих ООО „Коммунальний мир”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, рабочие погибли от отравления газами, которые накопились в канализационной системе.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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