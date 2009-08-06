Стероиды в БАДах опасны для здоровья

Биологически активные добавки /БАД/, обогащённые стероидами, обладают серьёзными неблагоприятными последствиями для здоровья, сообщают фармацевты больницы Генри Форда. Медики зафиксировали случаи повреждения работы печени и почечной недостаточности при употреблении таких БАД.

Зачастую пищевые добавки с анаболическими стероидами применяются спортсменами и теми, кто занимается бодибилдингом, чтобы нарастить дополнительную мускулатуру. До открытия американских специалистов было доступно мало информации о каких-либо вредных для здоровья побочных эффектов низких доз стероидов в диетических добавках. Тем не менее врачи обнаружили, что значительное число людей пострадали от использования стероидных БАД. Большинство пострадавших – здоровые мужчины в возрасте от 21 года до 38 лет, попадали в больницы с зудом, тошнотой, симптомами анорексии, желтухи и тяжелой почечной недостаточности.

Пациенты не злоупотребляли алкоголем и не принимали наркотики или какие-либо рецептурные лекарства. Однако все мужчины употребляли БАДы для бодибилдинга, в состав которых входили стероиды. Обследование показало, что именно биологически активные вещества были ответственны за негативные признаки общей утомляемости, тошноты, снижения энергии, потери веса, интенсивного зуда и ухудшения почечного повреждения. По словам клиницистов, анаболические стероиды могут вызвать повреждение не только почек, но и печени, поэтому люди должны избегать применения различных пищевых добавок с такими компонентами, доступных в розничной продаже.

ami-tass.ru