Венгрия: украинцы мошенничали со стволовыми клетками

Полиция Венгрии арестовала несколько человек, подозреваемых в незаконном использовании стволовых клеток, сообщает New Scientist. Подозреваемые открыли подпольную клинику, где оказывали услуги по лечению с помощью стволовых клеток.

По информации правоохранительных органов Венгрии, предлагаемые мошенниками методы лечения были неподтвержденными, а стволовые клетки были получены от абортированных эмбрионов. Следователь по данному делу Габор Буцек (Gabor Bucsek) заявил, что аресты были произведены по подозрению в незаконном использовании человеческих тканей.

Сообщается, что стоимость лечения у мошенников составляла около 25 тысяч долларов США. Услугами подпольной клиники воспользовались как минимум восемь пациентов. По другим данным, число пострадавших от действий аферистов составляет около ста человек.

Один из арестованных, украинец Юлий Балтайтис (Yuliy Baltaytis) в 2006 открыл на Барбадосе клинику Vita Nova, которая также предлагала услуги по лечению стволовыми клетками. Предполагается, что еще один из арестованных, также гражданин Украины, незаконно ввозил стволовые клетки в Будапешт со своей родины.

Руководство Министерства здравоохранения Венгрии заявило, что ни одно лечебное учреждение страны не может использовать стволовые клетки для каких-либо целей без соответствующего разрешения венгерского Научного совета по здравоохранению.

medportal.ru