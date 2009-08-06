Чем полезна дыня

1. Продлевает молодость

Витаминов в дыне больше, чем в арбузе. А больше всего — все той же фолиевой кислоты (витамина В9). Так что будущим мамам дыня весьма полезна. Кроме «витамина родителей», в «азиатке» есть умеренное количество витаминов Е, С, В2, В6, никотиновой и пантотеновой кислот. В комплексе они оказывают общеукрепляющее действие, улучшают структуру кожи, волос и ногтей. Витамины С и Е оказывают антиоксидантное действие, т.е. препятствуют образованию в организме т.н. свободных радикалов — веществ, вызывающих гибель клеток. Так что дыня еще и продлевает молодость. Ну и не забываем, что витамин С способствует укреплению иммунитета и сосудов, поэтому дыня особенно полезна часто болеющим и тем, у кого есть склонность к появлению синяков.

2. Улучшает вид кожи

Как и арбуз, дыня обладает мочегонным и желчегонным действием, только послабее. Но для здорового цвета лица и от отеков будет, конечно, полезна. Причем не только если принимать ее вовнутрь — известна эффективная процедура удаления пигментных пятен, угревой сыпи с помощью дынных масок. Для этого наносят размельченную мякоть плода тонким слоем на лицо и через 10—15 мин. смывают, а лицо просушивают и смазывают питательным кремом. Маски нужно делать через день, курс — около месяца.

3. Чистит кишечник

В дыне много пектинов — пищевых волокон, которые обладают свойством вычищать из самых укромных уголков кишечника застойные шлаки. Поэтому дыня полезна тем, кто любит плотно посидеть за столом, а также тем, кто страдает запорами.

4. Повышает настроение

В мякоти бахчевой царицы дыни есть вещества, помогающие выработке серотонина — «гормона счастья», поэтому она полезна тем, у кого часто бывает плохое настроение.

НА ЗАМЕТКУ

Первый признак дынной спелости — тот же, что и у арбуза: глухой звук при похлопывании. Второй признак — корка. У спелой дыни она должна быть мягкой (если нажать на нее с противоположной стороны от стебля).

Помните о запахе: спелая дыня имеет восхитительный аромат.

Не покупайте дыню с поврежденной коркой — по тем же причинам, что и арбуз.

В дыне содержится много тяжелых сахаров, поэтому ею не стоит увлекаться диабетикам и людям с избыточной массой тела.

Дыню нельзя есть кормящим матерям (это может вызвать у деток тяжелую диспепсию), тем, кто страдает сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки.

Нельзя смешивать дыню со спиртными напитками, медом, запивать холодной водой — все это может вызвать вздутие, колики и сильный понос.

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua