Неожиданная причина полноты

Американские ученые сделали сенсационное открытие, которое может поставить крест на отношениях миллионов людей по всему миру. Оказывается, полнотой можно заразиться. Такой вывод был сделан после исследования, в котором приняли участие пять тысяч подростков.

Для того чтобы всегда оставаться стройным, необходимо не только заниматься спортом и правильно питаться, но и избегать общения с полными людьми, которые, по мнению ученых, могут негативно повлиять на фигуру.

Как показало исследование, проведенное недавно американскими учеными из Гавайского университета, существует прямая зависимость между весом подростков и весом их близких друзей.

В научной работе, опубликованной в журнале Economics and Human Biology, используется термин "имитационное ожирение", обозначающий процесс подражания человека друзьям, набирающим вес, передает BBC. По словам ученых, первым делом "дружеская полнота" передается через вредные привычки, которыми "заражаются" друг от друга приятели.

В работе говорится об исследовании, проведенном среди 5 тысяч подростков, чьи физические данные были измерены два раза с промежутком в два года. Как показали результаты работы, толстые дети не только охотнее общаются друг с другом, но и способствуют набору веса своих менее тучных друзей.

Ученые приводят такой пример: если молодой человек ростом 175 сантиметров и весом 66,6 килограмма дружит с юношей того же роста и веса, но который позднее поправился больше чем на 3 килограмма, он сам прибавит в весе до килограмма.

"Если вы отправляетесь на ужин с толстым другом, вероятнее всего, вы будете есть ту же еду, что делает его толстым. Если у вас толстый отец, то он не будет ходить с вами на футбольное поле, и вы, скорее всего, присоединитесь к нему на диване", - заявил представитель организации по борьбе с ожирением Тэм Фрай.

dni.ru