Украинки с гриппом А/Н1N1 находятся во французской больнице
07:37, 06 августа 2009Страна
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В течение недели будут выписаны
На настоящий момент в больнице французского города Изер находятся на лечении с диагнозом “грипп А/Н1N1” четыре гражданки Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе МИДа со ссылкой на Посольство Украины во Французской Республике.
По информации представителей упомянутой больницы, состояние больных удовлетворительно, осложнений нет, и в течение недели они будут выписаны.
Посольство Украины во Франции продолжает отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
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