Украинки с гриппом А/Н1N1 находятся во французской больнице

На настоящий момент в больнице французского города Изер находятся на лечении с диагнозом “грипп А/Н1N1” четыре гражданки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа со ссылкой на Посольство Украины во Французской Республике.

По информации представителей упомянутой больницы, состояние больных удовлетворительно, осложнений нет, и в течение недели они будут выписаны.

Посольство Украины во Франции продолжает отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.