5,9 млн грн - на ликвидацию последствий урагана во Львове

Правительство выделит Львову 5,9 млн. грн. на ликвидацию последствий урагана 3 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Это был ураган, ураганный ветер, который сорвал и разрушил крыши домов, повреждены линии электропередач, поврежден местный транспорт, дороги и затоплено определенное количество помещений и домов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что последствия ураганного ветра во Львове существенно меньше, чем в прошлом году.

«Но в то же время мы сегодня выделим на заседании правительства 5,9 млн. грн. для города Львова, чтобы поддержать их и дать возможность восстановить дома и инфраструктуру», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС, с 14.15 до 16.00 3 августа во Львове в результате интенсивного проливного дождя с порывистым ветром до 20 м/с из-за недостаточной пропускной способности ливневых приемников были подтоплены дворы частного жилого дома, подвальное помещение здания диагностического центра и цокольное помещение здания, где расположен ювелирный магазин. Порывистый ветер сорвал шифер с крыш двух жилых домов, поломал деревья, ветвями которых были травмированы 6 человек, из которых четверо были госпитализированы, повреждены легковые автомобили, электропровода освещения и электротранспорта.