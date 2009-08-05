4 украинки заболели гриппом A/H1N1 - во Франции

Во Франции четыре украинки госпитализированы с диагнозом “грипп A/H1N1”.

Об этом сегодня сообщило французское издание “Le Dauphine”.

По информации издания, вчера, 4 августа, четыре молодых гражданки Украины были госпитализированы в изолятор с подозрением на заболевание гриппом A/H1N1. Проведенные анализы подтвердили этот диагноз.

Как сообщает “Le Dauphine”, украинки прибыли во Францию 31 июля как паломники в монастырь Нотр-Дам де ля Салет, расположенный в Альпах на юго-востоке Франции в департаменте Изер, и планировали вернуться в Украину 31 августа.

По словам заместителя директора департамента по здравоохранению Пьера БАРЮЭЛЯ, украинки чувствуют себя хорошо и получают все необходимое лечение.