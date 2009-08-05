Почему умерла жительница Артемовска во время лечения?
Карпачева контролирует расследование
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА держит на особом контроле расследование причин преждевременной смерти во время лечения жительницы Артемовска Донецкой области Светланы Дьяченко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, Н.КАРПАЧЕВА осуществляет производство по делу защиты права на беспристрастное расследование “безответственного отношения медицинских работников к выполнению профессиональных обязанностей, что привело к тяжким последствиям”.
В рамках осуществления производства Н.КАРПАЧЕВА обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием провести тщательную проверку обстоятельств трагедии и принять соответствующие меры реагирования.
Как проинформировал Омбудсмана исполняющий обязанности генпрокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ, по поручению руководства надзорной инстанции силами прокуратур Донецкой и Полтавской областей проверены версии преждевременной смерти С.Дьяченко.
По его словам, несмотря на то, что Главное управление здравоохранения Полтавской облгосадминистрации не выявило злоупотреблений в действиях медицинских работников Полтавского областного клинического онкологического диспансера при лечении С.Дьяченко, что стало основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего выполнения медиками своих профессиональных обязанностей, прокуратура Полтавской области отменила указанное решение как незаконное. Материалы дела направлены для дополнительной проверки с требованием провести комиссионную судебно-медицинскую экспертизу правильности обследования, установления диагноза и назначения лекарств С.Дьяченко.
Кроме того, по результатам проверки законности действий врачей Центральной городской больницы Артемовска, Горловского онкологического диспансера и коммунального клинического лечебно-профилактического заведения "Донецкий областной противоопухолевый центр" прокуратурой Донецкой области отменены решения органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с неквалифицированными и недостаточными действиями врачей по предоставлению медицинской помощи С.Дьяченко. При этом материалы дела направлены на судебно-медицинское экспертное исследование для выяснения причинной связи между действиями врачей и смертью пациентки.
Уполномоченному ВР по правам человека поступил также официальный ответ от заместителя министра здравоохранения Украины Василия ЛАЗОРИШИНЦА.
Он сообщил, что с целью проведения клинико-экспертной оценки предоставления медицинской помощи С.Дьяченко в течение августа будет сформирована специальная комиссия Минздрава, в состав которой обязательно включат и представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Как подчеркивают в пресс-службе Омбудсмана, Н.КАРПАЧЕВА держит на особом контроле процесс установления истинных причин преждевременной смерти С.Дьяченко во время лечения.