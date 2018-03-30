Самые точные симптомы беременности

Вердикт, разумеется, вынесет врач. Но есть также несколько признаков, по которым вы можете понять, что беременны. Одного, как правило, недостаточно, но если вы обнаружили у себя все 8 симптомов - стоит задуматься.

Отсутствие месячных

Это, разумеется, тот признак, на который мы прежде всего обращаем внимание. Если у вас регулярный цикл, задержка может стать серьезным поводом для беспокойства.

Часто при этом отсутствие месячных сопровождается болями внизу живота, как если бы они у вас были. С другой стороны, у многих женщин цикл нерегулярный. А самое ужасное, что небольшие кровотечения в дни месячных возможны и при беременности. Так что полагаться только на этот признак никак нельзя.

Увеличенная и чувствительная грудь

У вас появились болезненные ощущения в груди. Она стала пышнее - вам тесно в вашем обычном бюстгальтере, ореол сосков увеличился, потемнел и на нем появились маленькие пупырышки.

Это может быть признаком того, что вы беременны. Если так оно и есть, купите себе бюстгальтер подходящего размера - грудь в ближайшее время не уменьшится.

Необычная утомляемость

Обычно вы деятельны и активны. Но в последнее время все изменилось - вы устаете, едва начав работать. Весь день вы как сомнамбула и только и ждете возможности забраться под одеяло.

Весьма характерное состояние для начала первого триместра беременности. Постепенно это пройдет. Просто расслабьтесь и побольше отдыхайте.

Тошнота

В среднем, одна женщина из двух страдает приступами тошноты, связанными с беременностью. По утрам, еще не встав с кровати, вы чувствуете, что вас мутит.

И хотя утренняя тошнота - классический спутник беременности, вы можете испытывать ее не только по утрам. Снять неприятные симптомы можно, изменив режим питания. Попробуйте есть чаще и понемногу. Если приступы тошноты серьезно досаждают вам, обратитесь к врачу.

Изменение вкуса

Внезапные приступы сильного голода или наоборот - кусок в горло не лезет? Такова участь большинства женщин на первом этапе беременности.

Вы наверняка также знаете о том, что беременные часто испытывают сильнейшее желание съесть какой-то определенный продукт, к которому прежде были равнодушны. А бывает и иначе - приходит неожиданное отвращение к привычной и даже любимой пище.

Чувствительность к запахам

Помимо изменений во вкусовых ощущениях, ждите сюрпризов от обоняния. Запах свежего хлеба по утрам раздражает, ваши духи вам больше не нравятся, сама мысль о жареном цыпленке на обед вызывает отвращение.

Именно эта гиперчувствительность к запахам и вызывает частые приступы тошноты. Впрочем, возможен и другой вариант развития событий - внезапная страсть к аромату жасмина или кофе...

Смены настроения

Вы начинаете плакать или смеяться без всякой видимой причины? Это нормально. Внезапные перемены настроения часто возникают при беременности. Гормоны делают вас чрезмерно чувствительной.

Всего за несколько минут эйфорическую радость сменит великая печаль. Успокойтесь, это временное явление. Хотя некоторые женщины пребывают в таком состоянии почти все то время, что вынашивают ребенка. Что ж, пусть ваш любимый запасется терпением...

Частые позывы к мочеиспусканию

Ну да, беременные женщины чаще обычного бегают в туалет. И даже если поначалу вес ребенка еще не ощущается, матка уже начинает давить на мочевой пузырь.

К «туалетным» симптомам стоит также добавить запоры и вздутие. Ешьте больше клетчатки и пейте достаточно, но не слишком много жидкости.

lady.mail.ru